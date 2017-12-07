Тасман о «деле Веремко»: «БАТЭ должен быть крупно наказан за заявку игрока. Мой вердикт – крупный штраф без технического поражения»

Журналист «Прессбола» Борис Тасман поделился мнением о ситуации вокруг «дела

«Я так понимаю, что возвращение к «делу Веремко» возможно в одном случае — если открываются новые обстоятельства. Но мы ничего об этом не знаем. В пресс-релизе, выпущенном федерацией, ничего об этом не сказано, только зафиксированы факты переноса торжественной церемонии подведения итогов «Звездный мяч» и назначение нового заседания исполкома. Опять завеса таинственности. Вот эта таинственность была присуща и сочинской ситуации, и мы все прекрасно знаем, во что это все вылилось.

Полагаю, нарушения со стороны БАТЭ были. Оплата штрафа Веремко была произведена не вовремя, следовательно, на матч со «Слуцком» был заявлен дисквалифицированный игрок. Но ведь этот футболист весь матч так и провел на скамейке запасных. Если бы он вышел на поле хотя бы на полсекунды — вопросов нет, техническое поражение без вариантов. Но когда он остался в запасе и не влиял на ход матча, и за это клуб получает «технарь», который напрямую влияет на распределение золотых медалей, это какое-то неправильное буквальное следование букве регламента.

Наверное, для того люди и существуют, чтобы «разруливать» такие сложнейшие моменты. Я считаю, что ФК БАТЭ должен быть наказан за такую заявку игрока и наказан крупно. По белорусским меркам, разумеется. Не могу назвать сумму, но она должна быть чувствительной. Мой вердикт — крупный штраф без технического поражения, – сказал Тасман.