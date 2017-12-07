Кубок мира. Спринт. Мякяряйнен была быстрейшей на лыжне, Домрачева – 5-я, Скардино – 30-я

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен была быстрейшей на лыжне в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Кубок мира
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 20.10,7
2. Жюстин Брезаз (Франция) — 3,3
3. Дениз Херманн (Германия) — 6,2...
5. Дарья Домрачева (Беларусь) — 12,6
6. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 19,9...
10. Доротея Вирер (Италия) — 26,8...
13. Лаура Дальмайер (Германия) — 30,8...
15. Светлана Миронова (Россия) — 36,0...
30. Надежда Скардино (Беларусь) — 52,4...
40. Ирина Кривко (Беларусь) — 1.08,4...
69. Надежда Писарева (Беларусь) — 1.51,4...
81. Дарья Юркевич (Беларусь) — 2.15,5
Общее время стрельбы
1. Дуня Здоуц (Австрия) — 50,0 (0)
2. Анастасия Меркушина (Украина) — 51,0 (1)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 53,0 (2)...
5. Доротея Вирер (Италия) — 54,0 (1)
10. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 57,0 (1)...
14. Ольга Подчуфарова (Россия) — 59,0 (0)
20. Екатерина Юрлова (Россия) — 1.02,0 (1)
20. Лаура Дальмайер (Германия) — 1.02,0 (2)...
43. Дарья Домрачева (Беларусь) — 1.07,0 (0)...
43. Ирина Кривко (Беларусь) — 1.07,0 (2)...
47. Надежда Скардино (Беларусь) — 1.08,0 (2)...
47. Надежда Писарева (Беларусь) — 1.08,0 (4)
74. Дарья Юркевич (Беларусь) — 1.16,0 (2)
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Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен была быстрейшей на лыжне в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
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