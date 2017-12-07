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Лукашенко – Домрачевой: «Верим в тебя и с большой надеждой ожидаем от женской сборной яркого и результативного сезона»

08.12.2017 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью, завоеванной на втором этапе Кубка мира в спринтерской гонке.

«На протяжении своей карьеры ты демонстрируешь качества выдающегося спортсмена, которые сегодня принесли тебе заслуженную победу на трассе Хохфильцена, уже ставшей для тебя счастливой. Мы верим в тебя и с большой надеждой ожидаем от женской сборной яркого и результативного сезона», – сказал Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью, завоеванной на втором этапе Кубка мира в спринтерской гонке.

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