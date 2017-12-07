НБА. «Индиана» – «Кливленд», «Сан-Антонио» сыграет с «Бостоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. попытается обновить клубный рекорд по количеству побед в выездной встрече с открытием сезона «Индианой».

Один из фаворитов Запада «Сан-Антонио» сыграет с лидером Восточной конференции .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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