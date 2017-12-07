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НБА. «Индиана» – «Кливленд», «Сан-Антонио» сыграет с «Бостоном» и другие матчи
08.12.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
Один из фаворитов Запада «Сан-Антонио» сыграет с лидером Восточной конференции
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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