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НБА. «Индиана» – «Кливленд», «Сан-Антонио» сыграет с «Бостоном» и другие матчи

08.12.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Кливленд» попытается обновить клубный рекорд по количеству побед в выездной встрече с открытием сезона «Индианой».

Один из фаворитов Запада «Сан-Антонио» сыграет с лидером Восточной конференции «Бостоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Голден Стэйт
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Превью

Шарлотт – Чикаго
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

Орландо – Денвер
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

Индиана – Кливленд
Дата проведения
9 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Сакраменто
Дата проведения
9 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Торонто
Дата проведения
9 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Даллас
Дата проведения
9 декабря, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Бостон
Дата проведения
9 декабря, 05.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
Ссылка на источник 46
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

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