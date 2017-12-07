Зидан о Роналду: «Он намного лучше меня. Криштиану – лучший игрок в истории футбола»

Главный тренер Зинедин Зидан похвалил нападающего Криштиану Роналду, назвав его лучшим в истории.

«Статистика Роналду говорит за него. Он — лучший игрок в истории футбола. То, что он делает, не делал никто.

Очевидно, я был лучше него. Если мне нужно выбирать лучшего, то я выберу себя.

Если серьезно, то Криштиану намного лучше. Хотя, моя карьера тоже была неплохой», – сказал Зидан.