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Зидан о Роналду: «Он намного лучше меня. Криштиану – лучший игрок в истории футбола»

08.12.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил нападающего Криштиану Роналду, назвав его лучшим в истории.

«Статистика Роналду говорит за него. Он — лучший игрок в истории футбола. То, что он делает, не делал никто.

Очевидно, я был лучше него. Если мне нужно выбирать лучшего, то я выберу себя.

Если серьезно, то Криштиану намного лучше. Хотя, моя карьера тоже была неплохой», – сказал Зидан.

 
 
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил нападающего Криштиану Роналду, назвав его лучшим в истории.

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