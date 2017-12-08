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Домрачева прокомментировала свою победу в Хохфильцене
08.12.2017 21:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призналась в эфире телеканала "Беларусь 1" в пятницу, что была рада оказаться снова победительницей.
Дарья Домрачева выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, показав лучшее время и пройдя трассу без промахов.
Домрачева вспомнила свою недавнюю
"Очень рада выйти снова, быть победительницей. Тем приятней, тем слаще эта победа. Потому что пришлось пройти достаточно серьезное испытание с Эстерсундом. Важно не сдаваться, важно верить в себя, в свою команду. Все тогда получается".
Эта победа стала 29-й для Домрачевой за все время ее выступлений в этапах Кубка мира.
© AP/ Kerstin Joensson
Дарья Домрачева - победительница спринта на этапе Кубка мира по биатлону
Предыдущую медаль высшего достоинства Домрачева завоевала в марте 2015 года в российском Ханты-Мансийске в гонке преследования.
В пятницу
"Ты демонстрируешь качества выдающегося спортсмена, которые сегодня принесли тебе заслуженную победу", – говорится в телеграмме Лукашенко.
Глава государства отметил, что трасса Хохфильцена стала для биатлонистки счастливой. Лукашенко добавил, что Беларусь верит в Домрачеву и надеется, что биатлонная сборная республики покажет в текущем биатлонном сезоне высокие результаты.
В субботу 9 декабря в Хохфильцене пройдут мужской (12,5 километра) и женский пасьюты (10 километров).
Ранее другая белорусская биатлонистка
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Титулованная белорусская биатлонистка в пятницу заняла первое место в спринте второго этапа Кубка мира по биатлону в Швеции.
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