Домрачева прокомментировала свою победу в Хохфильцене

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призналась в эфире телеканала "Беларусь 1" в пятницу, что была рада оказаться снова победительницей.

Дарья Домрачева выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, показав лучшее время и пройдя трассу без промахов.

Домрачева вспомнила свою недавнюю неудачу в Эстерсунде , отметив, что после этого победа ей кажется еще слаще:

"Очень рада выйти снова, быть победительницей. Тем приятней, тем слаще эта победа. Потому что пришлось пройти достаточно серьезное испытание с Эстерсундом. Важно не сдаваться, важно верить в себя, в свою команду. Все тогда получается".

Эта победа стала 29-й для Домрачевой за все время ее выступлений в этапах Кубка мира.



© AP/ Kerstin Joensson Дарья Домрачева - победительница спринта на этапе Кубка мира по биатлону

Предыдущую медаль высшего достоинства Домрачева завоевала в марте 2015 года в российском Ханты-Мансийске в гонке преследования.

В пятницу спортсменку поздравил с победой президент Беларуси Александр Лукашенко . Он заявил, что виктория Домрачевой в спринте является для нее заслуженной.

"Ты демонстрируешь качества выдающегося спортсмена, которые сегодня принесли тебе заслуженную победу", – говорится в телеграмме Лукашенко.

Глава государства отметил, что трасса Хохфильцена стала для биатлонистки счастливой. Лукашенко добавил, что Беларусь верит в Домрачеву и надеется, что биатлонная сборная республики покажет в текущем биатлонном сезоне высокие результаты.

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В субботу 9 декабря в Хохфильцене пройдут мужской (12,5 километра) и женский пасьюты (10 километров).

Ранее другая белорусская биатлонистка Надежда Скардино выиграла золото индивидуальной гонки первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.