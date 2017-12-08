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Российские лыжники решили участвовать в Олимпиаде-2018

08.12.2017 21:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек – Sputnik. Российские лыжники проголосовали за то, чтобы ехать на зимнюю Олимпиаду в 2018 году в Пхенчхан, сообщила "Р-Спорт" Вяльбе глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Российские лыжники решили участвовать в Олимпиаде-2018
© Sputnik / Виктор Толочко
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Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018, в то же время разрешив "чистым спортсменам" выступить под нейтральными флагами.

"Было голосование, именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры", – сообщила Вяльбе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для олимпийцев не будет препятствий для участия в играх.

Резонансное решение МОК принял 5 декабря, но были созданы условия для допуска российских спортсменов, которые никогда прежде не были фигурантами допинговых скандалов, на Олимпиаду в Пхенчхане. Атлеты смогут участвовать как "Спортсмены-олимпийцы из России" и выступать под олимпийской, а не российской символикой.

По словам главы МОК Томаса Баха, "чистым" российским спортсменам, которые решат ехать на игры, будут возмещены путевые расходы, им гарантируется бесплатное размещение, питание, будут оплачены расходы на часть обслуживающего персонала.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для олимпийцев не будет препятствий для участия в играх.

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