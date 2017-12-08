Лукашенко назвал победу Домрачевой в Хохфильцене заслуженной

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Победа биатлонистки Дарьи Домрачевой в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене является для нее заслуженной, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер вечером 8 декабря направил трехкратной олимпийской чемпионке телеграмму с поздравлениями.

"Ты демонстрируешь качества выдающегося спортсмена, которые сегодня принесли тебе заслуженную победу", – говорится в телеграмме Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что трасса Хохфильцена уже стала счастливой для белорусской спортсменки. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь верит в Домрачеву и надеется, что биатлонная сборная республики покажет в текущем биатлонном сезоне высокие результаты.

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Несмотря на обильный снегопад, во время которого проходила гонка, Домрачева сумела не допустить на огневых рубежах ни одного промаха. Ближайшая преследовательница белоруски – словачка Анастасия Кузьмина – отстала от №1 белорусской сборной на 23 секунды. "Я сегодня смогла справиться с этими сложными погодными условиями. Прошло много времени с тех пор, как я была на подиуме – с марта 2015 года, – поэтому приятно быть первой", – сказала после гонки Домрачева.

В Хохфильцене белорусская биатлонистка уже трижды за свою карьеру выступления на этапах Кубка мира праздновала победу – в 2011, 2012 и 2017 годах.

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