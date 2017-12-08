Макей: нельзя допускать политизации олимпийского движения

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Политические аспекты сегодня доминируют и оказывают влияние, в том числе и на олимпийское движение, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью американскому телеканалу "Настоящее время".



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Макей прокомментировал недавнее решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде , которая пройдет в Пхенчхане (Южная Корея). Министр отметил, что позиция Беларуси "в этом плане однозначна".

"Спорт нельзя смешивать с политикой. Если есть какие-то нарушения в сфере антидопингового контроля, значит, тогда нужно наказывать соответствующих конкретных спортсменов и, может быть, конкретных чиновников, которые виновны", — сказал Макей в интервью телеканалу.

Министр также напомнил, что еще с давних времен Древней Греции во время Олимпийских игр прекращались войны, и политика не имела к Играм никакого отношения. Глава МИД республики считает, что "ни в коей мере нельзя допускать политизации олимпийского движения".

"Спортсмены, а для некоторых, может быть, это последний шанс поучаствовать в Олимпиаде, получить медаль, к чему они шли многие годы, а то и десятки лет. И Вы представляете, какая будет трагедия для данного конкретного человека, который не принимал никакого допинга и абсолютно чист в этом плане", — сказал Макей.

Министр сделал вывод, что необходимо обеспечить возможность всем странам участвовать в Олимпийских играх, принимая конкретные меры по отношению к тем спортсменам и, может быть, чиновникам, которые нарушили те или иные законы олимпийского движения.

Олимпиада без России?

5 декабря МОК объявил свое решение о допуске России к участию в Олимпийских играх-2018, согласно которому, выступить от РФ смогут только "чистые" спортсмены и только под нейтральными флагами.

Кто именно сможет поехать в Пхенчхан, определит специальная комиссия. Претендовать на участие в Играх смогут те, кто прошел квалификацию на соревнования, не был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил и прошел допинг-тестирование, рекомендованное рабочей группой.

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До старта Олимпиады осталось менее двух месяцев. Вероятно, МОК уже ничего не поменяет в своем решении. Однако вероятность того, что российский флаг все же появится в Пхенчхане, остается. Это возможно при условии, если Олимпийский комитет РФ выполнит все требования, выдвинутые в его адрес.