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«МЮ» хочет купить Алекса Сандро зимой. Игрок готов переехать в Англию

09.12.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы намерены приобрести 26-летнего бразильца в январе. Во время зимнего трансферного окна «МЮ» планирует потратить на усиление состава 90 миллионов евро.

Сам Сандро сообщил руководству «Ювентуса» о желании перебраться в Англию. При этом туринский клуб согласен расстаться с защитником в середине сезона только за очень крупную сумму.

Минувшим летом «Ювентус» отказался продать Сандро «Челси» и «Манчестер Сити» за 70 млн.

 
 
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Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

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