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«МЮ» хочет купить Алекса Сандро зимой. Игрок готов переехать в Англию
09.12.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов
Манкунианцы намерены приобрести 26-летнего бразильца в январе. Во время зимнего трансферного окна «МЮ» планирует потратить на усиление состава 90 миллионов евро.
Сам Сандро сообщил руководству
Минувшим летом «Ювентус» отказался продать Сандро «Челси» и «Манчестер Сити» за 70 млн.
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Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
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