«МЮ» хочет купить Алекса Сандро зимой. Игрок готов переехать в Англию

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов .

Манкунианцы намерены приобрести 26-летнего бразильца в январе. Во время зимнего трансферного окна «МЮ» планирует потратить на усиление состава 90 миллионов евро.

Сам Сандро сообщил руководству о желании перебраться в Англию. При этом туринский клуб согласен расстаться с защитником в середине сезона только за очень крупную сумму.

Минувшим летом «Ювентус» отказался продать Сандро «Челси» и «Манчестер Сити» за 70 млн.