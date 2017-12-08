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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Тоттенхэм» – «Сток Сити»
09.12.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 16-м туре АПЛ «Челси» сыграет с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» примет «Сток Сити», «Арсенал» отправится в гости к «Саутгемптону», «Ливерпуль» сразится в дерби с «Эвертоном», а «Манчестер Юнайтед» – с «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 16-м туре АПЛ «Челси» сыграет с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» примет «Сток Сити», «Арсенал» отправится в гости к «Саутгемптону», «Ливерпуль» сразится в дерби с...
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