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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Тоттенхэм» – «Сток Сити»

09.12.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 16-м туре АПЛ «Челси» сыграет с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» примет «Сток Сити», «Арсенал» отправится в гости к «Саутгемптону», «Ливерпуль» сразится в дерби с «Эвертоном», а «Манчестер Юнайтед» – с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

16-й тур

Вест Хэм – Челси
Дата проведения
9 декабря, 15.30, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Сток Сити
Дата проведения
9 декабря, 18.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Уотфорд
Дата проведения
9 декабря, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Суонси – Вест Бромвич
Дата проведения
9 декабря, 18.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Борнмут
Дата проведения
9 декабря, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Хаддерсфилд – Брайтон
Дата проведения
9 декабря, 18.00, «Джон Смитс»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Лестер
Дата проведения
9 декабря, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Арсенал
Дата проведения
10 декабря, 15.00, «Сент-Мэрис»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ливерпуль – Эвертон
Дата проведения
10 декабря, 17.15, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Дата проведения
10 декабря, 19.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 16-м туре АПЛ «Челси» сыграет с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» примет «Сток Сити», «Арсенал» отправится в гости к «Саутгемптону», «Ливерпуль» сразится в дерби с...

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