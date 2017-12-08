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Чемпионат Италии. «Сампдория» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» – «Интер»
09.12.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 16-м туре итальянской серии А «Ювентус» сразится с «Интером», «Рома» отправится в гости к «Кьево», «Наполи» примет «Фиорентину», а «Милан» – «Болонью».
Чемпионат Италии
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 16-м туре итальянской серии А «Ювентус» сразится с «Интером», «Рома» отправится в гости к «Кьево», «Наполи» примет «Фиорентину», а «Милан» – «Болонью».
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