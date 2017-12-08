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Чемпионат Италии. «Сампдория» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» – «Интер»

09.12.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 16-м туре итальянской серии А «Ювентус» сразится с «Интером», «Рома» отправится в гости к «Кьево», «Наполи» примет «Фиорентину», а «Милан» – «Болонью».

Чемпионат Италии

16-й тур

Кальяри – Сампдория
Дата проведения
9 декабря, 20.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Интер
Дата проведения
9 декабря, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кьево – Рома
Дата проведения
10 декабря, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Беневенто
Дата проведения
10 декабря, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

СПАЛ – Верона
Дата проведения
10 декабря, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Фиорентина
Дата проведения
10 декабря, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Кротоне
Дата проведения
10 декабря, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Болонья
Дата проведения
10 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Аталанта
Дата проведения
11 декабря, 21.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Торино
Дата проведения
11 декабря, 23.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В 16-м туре итальянской серии А «Ювентус» сразится с «Интером», «Рома» отправится в гости к «Кьево», «Наполи» примет «Фиорентину», а «Милан» – «Болонью».

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