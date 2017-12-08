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АХЛ. Кульбаков вызван из ECHL в фарм-клуб «Коламбуса»

09.12.2017 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский голкипер Иван Кульбаков впервые с начала сезона получил вызов в клуб АХЛ «Кливленд Монстерс», который является дочерней командой выступающего в НХЛ «Коламбуса».

Вратарь начинал сезон в составе «Куод-Сити Мэллардз» (ECHL). В 13 матчах на его счету 7 побед, 3,36 пропущенной шайбы в среднем за игру и 90,8 процента сэйвов.

В ночь с пятницы на субботу по белорусскому времени команда из штата Огайо дома нанесла поражение «Чикаго Вулвз» — 3:2. Кульбаков провел весь матч в запасе, будучи сменщиком латвийского голкипера Матисса Кивлениекса, который отразил 36 из 38 бросков соперника и был назван первой звездой поединка.

 
 
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Белорусский голкипер Иван Кульбаков впервые с начала сезона получил вызов в клуб АХЛ «Кливленд Монстерс», который является дочерней командой выступающего в НХЛ...

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