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WHL. Мартынов набрал 20-е очко в сезоне
09.12.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата WHL «Виктория» дома обыграла «Кутинай» (10:3).
Шайбу и ассист в составе хозяев оформил нападающий Игорь Мартынов.
Всего в нынешнем сезоне на счету белоруса 20 (11+9) очков в 31 матче при показателе полезности «+6».
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В матче регулярного чемпионата WHL «Виктория» дома обыграла «Кутинай» (10:3).
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