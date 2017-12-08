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WHL. Мартынов набрал 20-е очко в сезоне

09.12.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата WHL «Виктория» дома обыграла «Кутинай» (10:3).

Шайбу и ассист в составе хозяев оформил нападающий Игорь Мартынов.

Всего в нынешнем сезоне на счету белоруса 20 (11+9) очков в 31 матче при показателе полезности «+6».

 
 
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В матче регулярного чемпионата WHL «Виктория» дома обыграла «Кутинай» (10:3).

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