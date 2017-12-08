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Йоханнес Бё выиграл гонку преследования в Хохфильцене

09.12.2017 15:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 дек — Sputnik. Вслед за спринтом норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования в Хохфильцене
© AFP/ JOE KLAMAR
Йоханнес Бё выиграл спринт второго этапа Кубка мира в Хохфильцене

На золото претендовал и небезызвестный француз Мартен Фуркад. Однако допустил три промаха на заключительном огневом рубеже. Бё стрелял точно и сумел сохранить лидерство.

После штрафных кругов Фуркад довольствовался бронзой, обойдя на финише немца Симона Шемппа и российского биатлониста Максима Цветкова.

На втором месте – представитель Словении Яков Фак, по итогам вчерашнего спринта он стартовал третьим.

Белорусские спортсмены в гонку преследования не отобрались.

В субботу в Хохфильцене также состоится женская гонка преследования.

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшую пятницу Бё также праздновал победу – спортсмен показал лучший результат в спринте.

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