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Йоханнес Бё выиграл гонку преследования в Хохфильцене
09.12.2017 15:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Вслед
© AFP/ JOE KLAMAR
На золото претендовал и небезызвестный француз Мартен Фуркад. Однако допустил три промаха на заключительном огневом рубеже. Бё стрелял точно и сумел сохранить лидерство.
После штрафных кругов Фуркад довольствовался бронзой, обойдя на финише немца Симона Шемппа и российского биатлониста Максима Цветкова.
На втором месте – представитель Словении Яков Фак, по итогам вчерашнего спринта он стартовал третьим.
Белорусские спортсмены в гонку преследования не отобрались.
В субботу в Хохфильцене также состоится женская гонка преследования.
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В минувшую пятницу Бё также праздновал победу – спортсмен показал лучший результат в спринте.
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