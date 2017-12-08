Йоханнес Бё выиграл гонку преследования в Хохфильцене

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Вслед за спринтом норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.



© AFP/ JOE KLAMAR Йоханнес Бё выиграл спринт второго этапа Кубка мира в Хохфильцене

На золото претендовал и небезызвестный француз Мартен Фуркад. Однако допустил три промаха на заключительном огневом рубеже. Бё стрелял точно и сумел сохранить лидерство.

После штрафных кругов Фуркад довольствовался бронзой, обойдя на финише немца Симона Шемппа и российского биатлониста Максима Цветкова.

На втором месте – представитель Словении Яков Фак, по итогам вчерашнего спринта он стартовал третьим.

Белорусские спортсмены в гонку преследования не отобрались.

В субботу в Хохфильцене также состоится женская гонка преследования.