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Tribuna Digital открывает вакансию франкоязычного фейсбук-редактора
09.12.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В числе прочего у нас есть клубные медиа на французском языке: для «Барселоны», «Реала» и «ПСЖ». У них уже есть свои версии приложений, сайты и аккаунты в соцсетях c сотнями тысяч пользователей.
Если вы знаете французский, любите европейский футбол, много времени проводите в фейсбуке и понимаете, как он работает, – присоединяйтесь!
От вас:
– Высокий уровень владения французским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты, в том числе для тех, для кого этот язык является родным.
Для вас:
– Новые интересные задачи международного масштаба.
Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на smm@tribuna.com с темой «Редактор франкоязычных соцсетей».
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