ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Tribuna Digital открывает вакансию франкоязычного фейсбук-редактора

09.12.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания Восточной Европы. Месячная аудитория наших международных клубных мобильных приложений превышает миллион человек и постоянно растет, наших подписчиков в соцсетях уже 16 миллионов и скоро будет в разы больше.

В числе прочего у нас есть клубные медиа на французском языке: для «Барселоны», «Реала» и «ПСЖ». У них уже есть свои версии приложений, сайты и аккаунты в соцсетях c сотнями тысяч пользователей.

Если вы знаете французский, любите европейский футбол, много времени проводите в фейсбуке и понимаете, как он работает, – присоединяйтесь!

От вас:

– Высокий уровень владения французским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты, в том числе для тех, для кого этот язык является родным.
– Четкое понимание принципов работы фейсбука и соцсетей в целом: выбор вирусного контента, поиск новых решений и трюков, выбор правильных заголовков, подводок и картинок.
– Понимание европейского футбола и интерес к нему.
– Хороший быстрый компьютер и неограниченный доступ к интернету.
– Готовность выполнить тестовое задание.

Для вас:

– Новые интересные задачи международного масштаба.
– Отличный коллектив.
– Индивидуальный график.
– Возможность работать удаленно.

Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на smm@tribuna.com с темой «Редактор франкоязычных соцсетей».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания Восточной Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Йоханнес Бё выиграл гонку преследования в Хохфильцене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика