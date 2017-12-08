Tribuna Digital открывает вакансию франкоязычного фейсбук-редактора

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания Восточной Европы. Месячная аудитория наших международных клубных мобильных приложений превышает миллион человек и постоянно растет, наших подписчиков в соцсетях уже 16 миллионов и скоро будет в разы больше.

В числе прочего у нас есть клубные медиа на французском языке: для «Барселоны», «Реала» и «ПСЖ». У них уже есть свои версии приложений, сайты и аккаунты в соцсетях c сотнями тысяч пользователей.

Если вы знаете французский, любите европейский футбол, много времени проводите в фейсбуке и понимаете, как он работает, – присоединяйтесь!

От вас:

– Высокий уровень владения французским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты, в том числе для тех, для кого этот язык является родным.

– Четкое понимание принципов работы фейсбука и соцсетей в целом: выбор вирусного контента, поиск новых решений и трюков, выбор правильных заголовков, подводок и картинок.

– Понимание европейского футбола и интерес к нему.

– Хороший быстрый компьютер и неограниченный доступ к интернету.

– Готовность выполнить тестовое задание.

Для вас:

– Новые интересные задачи международного масштаба.

– Отличный коллектив.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на smm@tribuna.com с темой «Редактор франкоязычных соцсетей».