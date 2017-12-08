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«Черноморец» и «Звезда» сыграли вничью, забив 6 голов
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В 18-м туре премьер-лиги «Черноморец» Олега Дулуба сыграл вничью со «Звездой» – 3:3. Белорусский форвард гостей Глеб Рассадкин отдал три голевые передачи.
В концовке первого тайма, после комбинации с двумя передачами пяткой, дальним ударом счет в матче открыл Алексей Хобленко.
На 51-й минуте Алексей Чичиков счет сравнял, Фуссейни Бамба на снова вывел одесситов вперед.
Дубль Максима Прядун в концовке второго тайма вывел «Звезду» вперед. Но на 90-й минуте Хобленко также сделал дубль, сравняв счет с пенальти.
1:0, Хобленко:
1:1, Чичиков:
- Дата проведения
-
9 декабря, 15.00, «Черноморец»
- Голы:
-
1:0 –
43 Хобленко,
1:1 –
51 Чичиков,
2:1 –
57 Бамба,
2:2 –
83 Прядун,
2:3 –
87 Прядун,
3:3 –
90, пенальти Хобленко.
Черноморец Одесса –
Гутор, Люлька, Мартыненко, Бамба, Зубейко, Политыло, Ковалец (Третьяков, 86), Татарков, Ваге (Ореховский, 54), Антонов (Мусолитин, 89), Хобленко.
Звезда –
Паст, Ковалев, Ованесян (Збунь, 60), Полегенько, Цюпа, Дришлюк (Петров, 82), Драченко, Фаворов, Качараба, Чичиков (Прядун, 78), Рассадкин.
- Предупреждения:
-
Бамба
(10), Ковалец
(25), Дришлюк
(28), Фаворов
(45), Ваге
(45), Мартыненко
(53), Зубейко
(70), Драченко
(90), Хобленко
(90).
- Удаление:
-
Хобленко
(90).
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В 18-м туре премьер-лиги «Черноморец» сыграл вничью со «Звездой» – 3:3.
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