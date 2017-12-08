«Черноморец» и «Звезда» сыграли вничью, забив 6 голов

В 18-м туре премьер-лиги «Черноморец» Олега Дулуба сыграл вничью со «Звездой» – 3:3. Белорусский форвард гостей Глеб Рассадкин отдал три голевые передачи.

В концовке первого тайма, после комбинации с двумя передачами пяткой, дальним ударом счет в матче открыл Алексей Хобленко.

На 51-й минуте Алексей Чичиков счет сравнял, Фуссейни Бамба на снова вывел одесситов вперед.

Дубль Максима Прядун в концовке второго тайма вывел «Звезду» вперед. Но на 90-й минуте Хобленко также сделал дубль, сравняв счет с пенальти.

1:0, Хобленко:

1:1, Чичиков: