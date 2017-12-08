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«Черноморец» и «Звезда» сыграли вничью, забив 6 голов

09.12.2017 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 18-м туре премьер-лиги «Черноморец» Олега Дулуба сыграл вничью со «Звездой» – 3:3. Белорусский форвард гостей Глеб Рассадкин отдал три голевые передачи.

В концовке первого тайма, после комбинации с двумя передачами пяткой, дальним ударом счет в матче открыл Алексей Хобленко.

На 51-й минуте Алексей Чичиков счет сравнял, Фуссейни Бамба на снова вывел одесситов вперед.

Дубль Максима Прядун в концовке второго тайма вывел «Звезду» вперед. Но на 90-й минуте Хобленко также сделал дубль, сравняв счет с пенальти.

1:0, Хобленко:

1:1, Чичиков:

 

Черноморец Одесса – Звезда 3:3 (1:0, 2:3)
Дата проведения
9 декабря, 15.00, «Черноморец»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 43 Хобленко, 1:1 – 51 Чичиков, 2:1 – 57 Бамба, 2:2 – 83 Прядун, 2:3 – 87 Прядун, 3:3 – 90, пенальти Хобленко.
Черноморец ОдессаГутор, Люлька, Мартыненко, Бамба, Зубейко, Политыло, Ковалец (Третьяков, 86), Татарков, Ваге (Ореховский, 54), Антонов (Мусолитин, 89), Хобленко.
ЗвездаПаст, Ковалев, Ованесян (Збунь, 60), Полегенько, Цюпа, Дришлюк (Петров, 82), Драченко, Фаворов, Качараба, Чичиков (Прядун, 78), Рассадкин.
Предупреждения:
Бамба (10), Ковалец (25), Дришлюк (28), Фаворов (45), Ваге (45), Мартыненко (53), Зубейко (70), Драченко (90), Хобленко (90).
Удаление:
Хобленко (90).
 
 
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В 18-м туре премьер-лиги «Черноморец» сыграл вничью со «Звездой» – 3:3.

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