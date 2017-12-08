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Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене
09.12.2017 17:24 — Новости Спорта | БелТА
Дарья Домрачева. Фото АР - БЕЛТА
9 декабря, Минск /Корр. Минск/. Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска первой стартовала в качестве победителя спринта накануне. Трехкратная олимпийская чемпионка уверенно лидировала в ходе пасьюта, но на третьем огневом рубеже допустила один промах и пропустила вперед Анастасию Кузьмину, которая выиграла гонку. На финише белоруску обошла и финка Кайса Мякяряйнен, ставшая второй.
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9 декабря, Минск /Корр. Минск/. Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
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