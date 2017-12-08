Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене

Дарья Домрачева. Фото АР - БЕЛТА

9 декабря, Минск /Корр. Минск/. Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска первой стартовала в качестве победителя спринта накануне. Трехкратная олимпийская чемпионка уверенно лидировала в ходе пасьюта, но на третьем огневом рубеже допустила один промах и пропустила вперед Анастасию Кузьмину, которая выиграла гонку. На финише белоруску обошла и финка Кайса Мякяряйнен, ставшая второй.

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