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Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене

09.12.2017 17:24 — Новости Спорта | БелТА  
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Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Дарья Домрачева. Фото АР - БЕЛТА

9 декабря, Минск /Корр. Минск/. Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска первой стартовала в качестве победителя спринта накануне. Трехкратная олимпийская чемпионка уверенно лидировала в ходе пасьюта, но на третьем огневом рубеже допустила один промах и пропустила вперед Анастасию Кузьмину, которая выиграла гонку. На финише белоруску обошла и финка Кайса Мякяряйнен, ставшая второй.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги: Минск
 
 
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9 декабря, Минск /Корр. Минск/. Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА. ...

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