Домрачева стала третьей в женском пасьюте на этапе Кубка мира в Австрии

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Известная белорусская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева завоевала третье место в женском пасьюте этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Белоруска стартовала первой на дистанции 10 км с четырьмя огневыми рубежами, но допустила один промах.

Первое место заняла словакская спортсменка Анастасия Кузьмина, которая показала лучшее время – 34:31.4. На втором месте — финка Кайса Мякяряйнен (+10.2).