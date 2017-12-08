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Домрачева стала третьей в женском пасьюте на этапе Кубка мира в Австрии

09.12.2017 17:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 дек — Sputnik. Известная белорусская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева завоевала третье место в женском пасьюте этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Белоруска стартовала первой на дистанции 10 км с четырьмя огневыми рубежами, но допустила один промах.

Первое место заняла словакская спортсменка Анастасия Кузьмина, которая показала лучшее время – 34:31.4. На втором месте — финка Кайса Мякяряйнен (+10.2).

 

 
Теги: Минск
 
 
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Победителем гонки преследования стала словакская спортсменка Анастасия Кузьмина.

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Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене
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