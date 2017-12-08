Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене

Дарья Домрачева. Фото АР - БЕЛТА

9 декабря, Минск /Корр. Минск/. Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска первой стартовала в качестве победителя спринта накануне. Трехкратная олимпийская чемпионка уверенно лидировала в ходе пасьюта, но на третьем огневом рубеже допустила один промах и пропустила вперед Анастасию Кузьмину из Словакии, которая выиграла гонку - 28 мин. 51,4 сек. (1+0+0+0). На финише белоруску обошла и финка Кайса Мякяряйнен, ставшая второй - +10,2 сек. (1+0+0+1). Дарья Домрачева взошла на третью ступень пьедестала и показала результат +11,8 сек. (0+0+1+0).

В десятке сильнейших по итогам гонки преследования еще одна белоруска. Ирина Кривко благодаря точной стрельбе смогла с 35-го места на старте переместиться на девятое - + 1 мин. 19,4 сек. (0+0+0+0). Надежда Скардино расположилась на 19-й позиции в итоговом протоколе - +2 мин. 04,1 сек. (1+0+0+1).

В общем зачете Кубка мира лидирует Кайса Мякяряйнен - 196 очков. Надежда Скардино расположилась на седьмой строке - 164 очка. Дарья Домрачева поднялась на 12-е место - 135 очков.

Второй этап Кубка мира в Австрии завершится 10 декабря эстафетными гонками.-0-

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