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Чемпионат Испании. «Алавес» принимает «Лас-Пальмас»
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В 15-м туре примеры «Барселона» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Бетисом», «Реал» проведет матч с «Севильей», «Валенсия» против «Сельты».
Чемпионат Испании
15-й тур
- Дата проведения
-
8 декабря, 23.00, «Мендисорроса»
- Голы:
-
1:0 –
23 Ибаи Гомес,
2:0 –
55 Мунир.
Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Руано, Марипан, Дуарте, Ибаи Гомес, Пина (Торрес, 68), Ману Гарсия, Педраса, Мунир (Сантос, 81), Бурги (Медран, 76).
Лас-Пальмас –
Лисоаин, Маседо, Химо Наварро, Лемос, Кастельяно, Кастельяно, Гомес (Сантана, 76), Таннане (Толедо, 67), Виера, Реми, Кальери.
- Предупреждения:
-
Пина
(57), Мунир
(69).
- Дата проведения
-
9 декабря, 15.00, «Альфонсо Перес»
Хетафе –
Гуаита, Даконам, Антунеш, Суарес, Кала, Портильо (Сибасаки, 74), Бергара (Ласен, 66), Фажр, Дьедиу (Пачеко, 82), Молина, Анхель.
Эйбар –
Дмитрович, Арбилья, Хосе Анхель, Капа (Пенья, 78), Паулу Оливейра, Иван Алехо (Эскаланте, 89), Дани Гарсия, Жордан, Инуи (Бебе, 63), Кике, Энрик.
- Предупреждения:
-
Инуи
(49), Дани Гарсия
(81), Иван Алехо
(84), Сибасаки
(88), Энрик
(90).
- Дата проведения
-
9 декабря, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
-
1:0 –
3 Начо.
Реал Мадрид –
Навас, Вальехо, Марсело, Хакими, Начо, Васкес, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Роналду.
Севилья –
Рико, Кьер, Кароль, Меркадо, Лангле, Васкес, Писарро, Навас, Банега, Нолито, Муриэль.
- Дата проведения
-
9 декабря, 20.30, «Риасор»
- Дата проведения
-
10 декабря, 14.00, «Аноэта»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 15-м туре примеры «Барселона» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Бетисом», «Реал» проведет матч с «Севильей», «Валенсия» против «Сельты».
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