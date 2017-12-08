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Николай Ходасевич: «Бюджет горемычного «Динамо» – это «Цмоки» в Евролиге, СКА и с БГК в Лиге чемпионов, «Столица» в евротопе еще и волейболистам перепадет»

09.12.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о бюджете минского хоккейного «Динамо», которого хватило бы для участия других белорусских клубов в европейских турнирах.

«Да простит меня хоккейный люд, но бюджет горемычного «Динамо» – это баскетбольные «Цмоки» в офигенной Евролиге, гандбольный СКА на пару с БГК в Лиге чемпионов, мини-футбольная «Столица» в европейском топе, еще и волейболистам и волейболисткам перепадет для участия в солидных турнирах. Такие мысли меня давненько атакуют, а вас?» – написал Ходасевич в своем инстаграме.

В эти минуты минское «Динамо» на льду «Минск-Арены» уступает рижским одноклубникам.

 

Да простит меня хоккейный люд, но бюджет горемычного Динамо – это баскетбольные Цмоки в офигенной Евролиге, гандбольный СКА на пару с БГК в Лиге чемпионов, мини-футбольная Столица в европейском топе, ещё и волейболистам и волейболисткам перепадёт для участия в солидных турнирах. Такие мысли меня давненько атакуют, а вас?

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о бюджете минского хоккейного «Динамо», которого хватило бы для участия других белорусских клубов в европейских...

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