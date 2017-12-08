Николай Ходасевич: «Бюджет горемычного «Динамо» – это «Цмоки» в Евролиге, СКА и с БГК в Лиге чемпионов, «Столица» в евротопе еще и волейболистам перепадет»

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о бюджете минского хоккейного «Динамо», которого хватило бы для участия других белорусских клубов в европейских турнирах.

«Да простит меня хоккейный люд, но бюджет горемычного «Динамо» – это баскетбольные «Цмоки» в офигенной Евролиге, гандбольный СКА на пару с БГК в Лиге чемпионов, мини-футбольная «Столица» в европейском топе, еще и волейболистам и волейболисткам перепадет для участия в солидных турнирах. Такие мысли меня давненько атакуют, а вас?» – написал Ходасевич в своем инстаграме.

В эти минуты минское «Динамо» на льду «Минск-Арены» уступает рижским одноклубникам.