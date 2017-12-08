Роналду перед матчем с «Севильей» показал болельщикам 5 «Золотых мячей»

Перед матчем 15-го тура примеры между «Реалом» и «Севильей» состоялась церемония в честь завоевания форвардом Криштиану Роналду пятого «Золотого мяча».

32-летний португалец на «Сантьяго Бернабеу» показал болельщикам все пять «Золотых мячей».

К 32-й минуте Роналду оформил дубль, забив с игры и с пенальти.





Фото: твиттер журналиста La Doce Хосе Карлоса

Верните нам шикарный «Золотой мяч». Сейчас это слезы

У Криштиану – 5-й «Золотой мяч»