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Домрачева пропустит этап Кубка мира в Анси

09.12.2017 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева пропустит третий этап Кубка мира во французском Анси.

«Старалась бороться с Кайсой Мякяряйнен до конца, но она была сильнее. Я отношусь к ней с огромным уважением. Гонка в целом была непростой из-за ветра. Анастасия Кузьмина больше времени потратила на последний выстрел, но я рада, что сделала всего одну ошибку в этой гонке.

В спорте всегда имеет место борьба, поэтому у нас будет еще немало таких моментов, как с Кайсой. Когда возвращалась, я понимала, что все сильнейшие здесь и хотят бороться за высокие места. Пока не планирую ехать в Анси. Вместо этого хочу провести тренировочный сбор», – рассказала Домрачева.

 
 
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева пропустит третий этап Кубка мира во французском Анси.

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