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КХЛ. Отрыв «Динамо» от зоны плей-офф увеличился до 10 очков
09.12.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам (1:3).
После этого поражения отрыв «зубров» от восьмого места, которое гарантирует попадание в плей-офф, увеличился до 10 очков.
11 декабря «Динамо» примет «Слован».
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам (1:3).
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