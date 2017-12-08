|
КХЛ. Минское «Динамо» проиграло 4-й матч подряд
09.12.2017 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам (1:3).
Таким образом, «зубы» проиграли в четырех матчах подряд.
Похожая серия поражений была у «Динамо» на старте сезона. Подопечные Горди Дуайера проиграли в трех домашних матчах и трех выездных матчах подряд.
11 декабря «Динамо» примет «Слован».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам (1:3).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии