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Дуайер о проигрыше рижскому «Динамо»: «Многое решил первый гол, после которого мы не смогли прийти в себя»

09.12.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (1:3), передает корреспондент Tribuna.com Андрей Лудич.

– Еще раз поздравляю Ригу с победой. Это очень разочаровывающее для нас поражение. У нас не было никакой недооценки соперника. Рижское «Динамо» – хорошая команда, которая может здорово обороняться, и мы ничего не смогли противопоставить такой игре в защите.

Думаю, что многое решил первый гол, после которого мы не могли прийти в себя.

Во втором периоде мы сумели создать несколько хороших моментов, но их вратарь сыграл просто великолепно. К сожалению, мы сегодня уступили. Спасибо.

– Появилась ли мысль в ходе выездной серии о том, что происходит с командой: почему так хорошо дома (если брать в расчет сегодняшний матч) и так плохо в гостях?

– Об этом много говорилось до этого. Мы играли с тремя лидерами Восточной конференции. Мы сыграли отличные первые две игры, потом немного подустали. Только в Нижнекамске мы не смогли настроится на игру.

Наша игра на выезде – это одна из ключевых тем сезона. Мы стараемся прибавлять, однако не получается. В домашних матчах все складывается для нас более успешно: нас вдохновляет арена, болельщики и атмосфера, которая царит на трибунах.

В играх на выезде нам надо добавлять, решать эту проблему. До конца сезона остаются гостевые встречи, и мы безусловно попытаемся набрать там очки, – сказал Дуайер.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (1:3), передает корреспондент Tribuna.com Андрей Лудич.

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