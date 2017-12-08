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Ибрагимович о «Ман Сити»: «Я старше, завоевал больше трофеев, и у меня больше фанатов»

09.12.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил историю «Манчестер Сити».

«Златан больше, чем «Манчестер Сити». Я старше, завоевал больше трофеев, и у меня больше фанатов.

Встречался со многими фанами «Сити», но после встречи со мной они стали поклонниками «Юнайтед», – сказал швед.

Матч «МЮ» – «Ман Сити» должен состояться в воскресенье, 10 декабря. Начало – в 19.30 по белорусскому времени.

 
 
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил историю «Манчестер Сити».

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