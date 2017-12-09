Николай Ходасевич: «Мне уже тревожно, не вернемся ли мы в прошлое, когда из еврокубков на завтрак, обед и ужин нам предлагали лишь ранние стадии квалификации»

Журналист и комментатор Николай Ходасевич поделился мнением о том, что ждет белорусские клубы в следующем сезоне еврокубков.

«Вы, надеюсь, не забыли, что система отборочного турнира Лиги чемпионов кардинально меняется со следующего сезона? Не будет больше особой дорожки для белорусского чемпиона, как нет давно на футбольном небосклоне автора этой замечательной для всех нас идеи француза Мишеля Платини.

И вы знаете, мне уже тревожно, не вернемся ли мы в прошлое, когда из еврокубков на завтрак, обед и ужин нам предлагали лишь ранние стадии квалификации. Вот кто, по самым смелым предпосылкам, готов пройти все круги предварительных сражений в следующем году? БАТЭ? Не знаем, как клуб поведет себя в межсезонье в двух ключевых моментах: сохранение нынешнего или выбор нового тренера и масштаб трансферной кампании. Минское «Динамо»? Необходимо прежде всего основательно усиливать состав, чтобы успешно бороться на два фронта. Может быть, вы верите в брестское «Динамо», если, конечно, оно получит заветную еврокубковую путевку? Сегодня там уже нет тренера Владимира Журавеля, который мог бы продолжить строить сильную команду, а в предполагаемых иностранных специалистов я попросту не верю. Никто из тренеров–легионеров в нашем футболе с ходу не давал результат. «Шахтер»? Это уже давно даже не смешно.

Впрочем, основательно подумаем об этом в следующем году, а пока наступает футбольное межсезонье...

Все бренно в этом мире. Кроме руководства федерации футбола. Они бесстрастны, надежны и несокрушимы. Как пирамида Хеопса, воздвигнутая над убитым футболом нашего времени...» – написал Ходасевич для «СБ-Беларусь сегодня».