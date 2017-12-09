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Домрачева о "бронзе" в гонке преследования: Кайса была сильнее

09.12.2017 22:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 дек — Sputnik. Известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила в субботу, что пропустит следующий этап Кубка мира в Австрии, сообщили в в эфире телеканала "Беларусь 1".

Домрачева о "бронзе" в гонке преследования: Кайса была сильнее
© AP/ Kerstin Joensson
Последняя личная гонка Домрачевой в 2017-м – и "бронза" в награду!

В субботу спортсменка заняла третье место в гонке преследования соревнования, уступив словацкой спортсменке Анастасии Кузьминой и финке Кайсе Мякяряйнен. На дистанции в 10 километров белоруска допустила только один промах.

Спортсменка приняла решение вернуться к тренировочным сборам. Таким образом гонка преследования стала последним состязанием для Домрачевой в этом году.

Говоря о субботнем выступлении, биатлонистка призналась, что расстроена тем, что сдала позиции на финише.

"Может быть, эмоции были бы более радостные, если бы удалось удержать позицию, которую отдала на финишной прямой. Кайса была сегодня сильнее. Исход гонки решала последняя стрельба. Я очень рада, что справилась с ней. Можно было увидеть в трансляции, что с последним выстрелом я очень осторожничала, и все-таки попала, что позволило быть сегодня на подиуме", — сказала спортсменка.

Напомним: в пятницу биатлонистка стала первой в спринте второго этапа Кубка мира по биатлону в Австрии.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская биатлонистка сообщила, что пропустит следующий этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

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