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АХЛ. «Кливленд» — Чикаго». Кульбаков дебютировал в лиге и стал третьей звездой матча

10.12.2017 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ «Кливленд Монстерс» на своем льду уступил «Чикаго» — 0:3. Отметим, что в составе хозяев дебютировал белорусский голкипер Иван Кульбаков.

Кульбаков провел на льду 56:49 минут, пропустил две шайбы и отразил 93,5% (29 из 31) бросков по своим воротам. Коэффициент надежности составил 2,11. Кроме того, белорус был признан третьей звездой матча. 

Напомним, ранее Кульбаков был вызван в «Кливленд» из «Куод-Сити Мэллардз» (ECHL), в котором начинал сезон. 

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ «Кливленд Монстерс» на своем льду уступил «Чикаго» — 0:3.

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