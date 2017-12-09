АХЛ. «Кливленд» — Чикаго». Кульбаков дебютировал в лиге и стал третьей звездой матча

В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ «Кливленд Монстерс» на своем льду уступил «Чикаго» — 0:3. Отметим, что в составе хозяев дебютировал белорусский голкипер Иван Кульбаков.

Кульбаков провел на льду 56:49 минут, пропустил две шайбы и отразил 93,5% (29 из 31) бросков по своим воротам. Коэффициент надежности составил 2,11. Кроме того, белорус был признан третьей звездой матча.

Напомним, ранее Кульбаков был вызван в «Кливленд» из «Куод-Сити Мэллардз» (ECHL), в котором начинал сезон.