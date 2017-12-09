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АХЛ. «Кливленд» — Чикаго». Кульбаков дебютировал в лиге и стал третьей звездой матча
10.12.2017 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ «Кливленд Монстерс» на своем льду уступил «Чикаго» — 0:3. Отметим, что в составе хозяев дебютировал белорусский голкипер Иван Кульбаков.
Кульбаков провел на льду 56:49 минут, пропустил две шайбы и отразил 93,5% (29 из 31) бросков по своим воротам. Коэффициент надежности составил 2,11. Кроме того, белорус был признан третьей звездой матча.
Напомним, ранее Кульбаков был
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В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ «Кливленд Монстерс» на своем льду уступил «Чикаго» — 0:3.
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