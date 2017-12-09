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Ломаченко победил Ригондо

10.12.2017 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Нью-Йорке прошел бой чемпиона мира в первом легком весе Василия Ломаченко (Украина, 9-1, 7 КО) и Гильермо Ригондо (Куба, 17-0, 11 КО). 

Ломаченко победил техническим нокаутом – после шестого раунда Ригондо отказался от продолжения боя из-за травмы руки.

Напомним, что это был первый в истории бой двукратных олимпийских чемпионов на профессиональном ринге.

Ломаченко победил Ригондо

Фото: Top Rank

 
 
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В Нью-Йорке прошел бой чемпиона мира в первом легком весе Василия Ломаченко (Украина, 9-1, 7 КО) и Гильермо Ригондо (Куба, 17-0, 11 КО).

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