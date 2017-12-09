Ломаченко победил Ригондо

В Нью-Йорке прошел бой чемпиона мира в первом легком весе Василия Ломаченко (Украина, 9-1, 7 КО) и Гильермо Ригондо (Куба, 17-0, 11 КО).

Ломаченко победил техническим нокаутом – после шестого раунда Ригондо отказался от продолжения боя из-за травмы руки.

Напомним, что это был первый в истории бой двукратных олимпийских чемпионов на профессиональном ринге.





Фото: Top Rank