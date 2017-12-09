Redstarbelgrade: «Црвена Звезда» намерена приобрести Иванича и Милуновича

Черногорский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич, а также сербский защитник борисовского клуба Неманья Милунович входят в шорт-лист «Црвены Звезды» на зимнее трансферное окно.

Как сообщает сайт redstarbelgrade.rs , именно Иванич и Милунович являются приоритетными целями сербского клуба.

Напомним, о желании «Црвены Звезды» приобрести Иванича уже сообщалось ранее. Кроме того, игроком интересуется киевское «Динамо».