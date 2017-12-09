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Redstarbelgrade: «Црвена Звезда» намерена приобрести Иванича и Милуновича

10.12.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Черногорский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич, а также сербский защитник борисовского клуба Неманья Милунович входят в шорт-лист «Црвены Звезды» на зимнее трансферное окно. 

Как сообщает сайт redstarbelgrade.rs, именно Иванич и Милунович являются приоритетными целями сербского клуба.

Напомним, о желании «Црвены Звезды» приобрести Иванича уже сообщалось ранее. Кроме того, игроком интересуется киевское «Динамо». 

 
 
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Черногорский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич, а также сербский защитник борисовского клуба Неманья Милунович входят в шорт-лист «Црвены Звезды» на зимнее...

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