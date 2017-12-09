Василий Ломаченко: «Ожидал, что будет намного сложнее, а Ригондо будет намного лучше»

Чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) прокомментировал победу над Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО).

«Ригондо прыгнул на два веса вверх – это не его категория. Плюс много было сказано до боя с его стороны не очень порядочных и нехороших вещей. Как говорится, разговаривать – не мешки таскать.

Ощутил ли я, что дрался с двукратным олимпийским чемпионом? Сложно сейчас об этом говорить – не та скорость, не та реакция у него. Естественно, 10 лет назад, когда он был молодой, он был намного лучше, а сейчас он меня ничем не удивил.

Говорили, что это мой самый серьезный соперник, а я сказал, что отвечу послу боя. Так вот, это далеко не самый лучший мой соперник – были ребята и по-сильнее. Но опять же, это все из-за смены весовой категории.

Один раз он мне попал в лоб в первом раунде левым прямым. Ну, наверное, для его веса этого достаточно… Этот бой войдет в историю только из-за того, что в ринге находились обладатели четырех олимпийских медалей.

Честно говоря, по картинке, которая была, я ожидал, что будет намного сложнее, а Ригондо будет намного лучше. Как оказалось, не в то время устроили эту битву. Если бы этот бой состоялся лет пять назад – было бы интереснее лично для меня. Надо было соглашаться, когда первый раз мы с ним разговаривали.

Вес сыграл ключевую роль? Я думаю тут в первую очередь надо говорить о возрасте. Все, кто занимаются спортом, понимаю, что скорость и реакция теряются уже после 30-33 лет. Посмотрите на таких людей, как Пакьяо, Мейвезер… Флойд последние пару лет уже чисто на опыте боксирует, а скорость и реакция – это чисто физические кондиции», – сказал Ломаченко.