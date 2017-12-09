Сушко набрал 7 очков в последних пяти матчах. При этом его показатель полезности — «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата ECHL «Оуэн Саунд Аттак» на выезде обыграл «Флинт Файрбердс» (5:4). Белорусский нападающий гостей Максим Сушко набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Отметим, что для форварда это уже 7-й результативный балл в последних пяти матчах. При этом его показатель полезности составляет «-3».

Всего в активе белоруса 26 (16+10) очков в 27 матчах.