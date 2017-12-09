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АХЛ. «Тусон» — «Стоктон». Евенко поучаствовал в массовой драке
10.12.2017 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче АХЛ «Стоктон» на выезде обыграл «Тусон Роадраннерс» (2:5). Отметим, что в третьем периоде на льду состоялась массовая драка, в которой принял участие белорусский защитник гостей Олег Евенко.
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В очередном матче АХЛ «Стоктон» на выезде обыграл «Тусон Роадраннерс» (2:5).
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