АХЛ. «Тусон» — «Стоктон». Евенко поучаствовал в массовой драке

В очередном матче АХЛ «Стоктон» на выезде обыграл «Тусон Роадраннерс» (2:5). Отметим, что в третьем периоде на льду состоялась массовая драка, в которой принял участие белорусский защитник гостей Олег Евенко.

This fight escalated quickly. Boys just protecting the 4-1 lead pic.twitter.com/NdX9cvd60o