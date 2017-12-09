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НБА. «Клипперс» вырвали победу у «Вашингтона», «Кливленд» обыграл «Филадельфию» и другие результаты

10.12.2017 11:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей. «Клипперс» благодаря трехочковому попаданию Лу Уильямса вырвали победу у «Вашингтона» (113:112). «Кливленд» одержал победу над «Филадельфией» (105:98).

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Вашингтон 113:112 (30:27, 32:22, 23:32, 28:31)
Дата проведения
9 декабря, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Майами 89:101 (26:24, 27:26, 19:25, 17:26)
Дата проведения
10 декабря, 02.00, «Mexico City Arena»
Онлайн матча Статистика

Шарлотт – Лейкерс 99:110 (29:28, 27:24, 19:24, 24:34)
Дата проведения
10 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика

Атланта – Орландо 117:110 (32:22, 25:32, 32:33, 28:23)
Дата проведения
10 декабря, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Нью-Йорк 104:102 (27:18, 22:26, 19:26, 36:32)
Дата проведения
10 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Кливленд – Филадельфия 105:98 (23:24, 29:22, 26:27, 27:25)
Дата проведения
10 декабря, 04.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Юта 117:100 (29:19, 22:23, 32:24, 34:34)
Дата проведения
10 декабря, 04.30, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Оклахома-Сити 101:102 OT (34:19, 23:27, 9:21, 26:25, 9:10)
Дата проведения
10 декабря, 05.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Сан-Антонио 101:104 (17:28, 22:24, 32:27, 30:25)
Дата проведения
10 декабря, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика

Портленд – Хьюстон 117:124 (37:31, 25:31, 36:22, 19:40)
Дата проведения
10 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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