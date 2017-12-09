НБА. «Клипперс» вырвали победу у «Вашингтона», «Кливленд» обыграл «Филадельфию» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей. «Клипперс» благодаря трехочковому попаданию Лу Уильямса вырвали победу у «Вашингтона» (113:112). «Кливленд» одержал победу над «Филадельфией» (105:98).
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.
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