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Кубок мира. Эстафета. Воробей, Смольский, Кривко и Елетнов выступят в гонке

10.12.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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10 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская эстафета.  

Дата проведения
10 декабря, 13.30
Онлайн гонки

Хохфильцен, Австрия. Эстафета

Беларусь (№16): Максим Воробей, Антон Смольский, Виктор Кривко, Роман Елетнов.

Россия (№1): Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

Франция (№2): Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье, Эмильен Жакелен, Кентен Фильон-Майе.

Германия (№3): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп.

Норвегия (№4): Уле Эйнар Бьорндален, Хенрик Л’Абе Лунн, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Ларс Хельге Биркеланд.

Австрия (№5): Даниэль Мезотич, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.

Украина (№6): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.

Швеция (№21): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.

 
 
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10 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская эстафета.

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