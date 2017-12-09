Бокс: украинец Ломаченко побил кубинца Ригондо

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Украинский боксер Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во второй полулегкой весовой категории (до 58,96 кг), сообщает Sputnik.



© AFP/ Roland Weihrauch / dpa Устинов проиграл немцу Чарру в бою за титул чемпиона мира

Поединок Ломаченко против Гильермо Ригондо (Куба) состоялся 10 декабря в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Бой завершился техническим нокаутом — после шестого раунда Ригондо отказался продолжать бой, сославшись на боли в руке.

Эта победа стала для 29-летнего украинца десятой на профессиональном ринге при одном поражении. Единственное поражение он потерпел в марте 2014 года в бою против мексиканца Орландо Салидо. 37-летний кубинец (17 побед) потерпел первое поражение в карьере.

Ломаченко и Ригондо, будучи любителями (на двоих в любительском боксе они провели более 850 боев), стали двукратными олимпийскими чемпионами и двукратными чемпионами мира.