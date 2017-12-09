Олег Дулуб: «Гутор покинет «Черноморец»

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб рассказал о дальнейших планах команды на зимний перерыв.

— В декабре у нас начинается отпуск. 9 января мы собирается, месячный сбор в Турции. И прямо прилетаем на матч с «Шахтером».

Когда мы 27 февраля начинали здесь же чемпионат, мне казалось, что это очень рано. Но 17 февраля... Я уже предложил: давайте сыграем 1 января по принципу английской премьер-лиги.

— Уже есть какие-то наметки по кадровым изменениям, учитывая, что «Черноморец» в последние годы каждые четыре-пять месяцев обновляет состав?

— Думаю, что в этом году произойдет то же самое. Нужно учитывать, что за время, проведенное тут, за три месяца мы реанимировали трех игроков сборных. Гутор, Бамба и сейчас Альхассан получил приглашение в национальную сборную в первый раз.

Это игроки национальных сборных. Это был случай, что они оказались здесь. Мы помогли им, они помогли нам. Дальше мы просто не сможем финансово их потянуть. Это уже тройка есть. Думаю, что человек 6−7 мы потеряем. Придется, если придется, строить новую команду.

— Но вы остаетесь у нас?

— Честно скажу, что мне нравится Одесса. Город просто фантастический, по всем показателям. Время, проведенное здесь, останется у меня в сердце, – сказал Дулуб.