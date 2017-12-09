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Кубок мира. Эстафета. Воробей упал на выходе со стадиона

10.12.2017 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На этапе Кубка мира в Хохфильцене началась мужская эстафета. Отметим, что белорус Максим Воробей упал на выезде со стадиона. Это произошло из-за того, что он зацепился лыжей за ногу соперника. В результате контакта у него отстегнулось крепление.

Из-за инцидента Воробей отстал от основной группы на 16 секунд, однако догнал ее после первого огневого рубежа.

 

 
 
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На этапе Кубка мира в Хохфильцене началась мужская эстафета.

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