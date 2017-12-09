Кубок мира. Эстафета. Беларусь сняли с дистанции

На этапе Кубка мира в Хохфильцене проходит мужская эстафета. Отметим, что сборная Беларуси была снята после четвертого огневого рубежа за отставание на один круг. На тот момент белорусы занимали 26-е, последнее место.

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