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Кубок мира. Эстафета. Беларусь сняли с дистанции
10.12.2017 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
На этапе Кубка мира в Хохфильцене проходит мужская эстафета. Отметим, что сборная Беларуси была снята после четвертого огневого рубежа за отставание на один круг. На тот момент белорусы занимали 26-е, последнее место.
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На этапе Кубка мира в Хохфильцене проходит мужская эстафета.
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