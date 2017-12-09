Корзун не попал в заявку киевского «Динамо» в четвертом матче УПЛ подряд

В очередном матче УПЛ «Александрия» принимает киевское «Динамо». Отметим, что белорусский полузащитник гостей Никита Корзун не попал в заявку гостей. Для хавбека это четвертый подряд пропущенный матч в чемпионате.

Таким образом, Корзун не играл в УПЛ, начиная со встречи со «Звездой» (2:0) 18 ноября. С того времени он провел два матча: 23 ноября со «Скендебреу» (2:3) в Лиге Европы и 29 ноября с «Десной» (2:0) в Кубке.