ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корзун не попал в заявку киевского «Динамо» в четвертом матче УПЛ подряд

10.12.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В очередном матче УПЛ «Александрия» принимает киевское «Динамо». Отметим, что белорусский полузащитник гостей Никита Корзун не попал в заявку гостей. Для хавбека это четвертый подряд пропущенный матч в чемпионате.

Таким образом, Корзун не играл в УПЛ, начиная со встречи со «Звездой» (2:0) 18 ноября. С того времени он провел два матча: 23 ноября со «Скендебреу» (2:3) в Лиге Европы и 29 ноября с «Десной» (2:0) в Кубке. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче УПЛ «Александрия» принимает киевское «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Эстафета. Беларусь сняли с дистанции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика