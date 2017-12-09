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Экстралига. «Могилев» обыгрывает «Брест»

10.12.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экстралига

Этап проигравших

МогилевБрест 2:1 (3 период)
Дата проведения
10 декабря, 13.00, «Mogilev Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Бадалян (Васько)
1:1 – 43 Кубраков (Хомяков)
2:1 – 48 Драньков (Кудрявцев, Коташенко)
Вратари: Петренко  Малков.

 

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Экстралига Этап проигравших .

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