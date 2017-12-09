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Новости Спорта
Экстралига. «Могилев» обыгрывает «Брест»
10.12.2017 13:00 —
Новости Спорта
|
Tribuna.com
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Экстралига
Этап проигравших
Могилев
–
Брест
–
2:1 (3 период)
Дата проведения
10 декабря, 13.00, «Mogilev Ice Sports Palace»
Онлайн матча
Видео
1:0
– 2
Бадалян
(
Васько
)
1:1
– 43
Кубраков
(
Хомяков
)
2:1
– 48
Драньков
(
Кудрявцев
,
Коташенко
)
Вратари
:
Петренко
Малков
.
Теги
:
Брест
,
Могилев
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Экстралига. «Могилев» обыгрывает «Брест»
Экстралига Этап проигравших .
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