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Кубок IBU. Гонка преследования. Кайшева выиграла, Алимбекова – 17-я, Ильченко не финишировала
10.12.2017 15:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в пасьюте на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде, второй стала ее соотечественница Дарья Виролайнен.
Кубок IBU
2-й этап
Ленцерхайд, Швейцария
Женщины
Гонка преследования
1. Ульяна Кайшева (Россия) – 31.02,9 (1+0+1+0)
Белоруска Кристина Ильченко (3+1+5) отстала на круг и не финишировала.
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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в пасьюте на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде, второй стала ее соотечественница Дарья Виролайнен.
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