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Единая лига ВТБ. «Цмоки» примут «Калев»

10.12.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ минские «Цмокі» дома встретятся с «Калевом». 

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Астана – Локомотив-Кубань 50:83 (16:19, 12:23, 17:21, 5:20)
Дата проведения
10 декабря, 12.00, «СК Велотрек»
Онлайн матча
Астана
Картер (17 + 9 подборов + 5 потерь), Клеммонс (14), Удано (6 + 7 подборов), Колесников (2), Каселакис (2)  старт; Гордон (6), Пономарев (3), Щербак (0), Марчук (0), Мурзагалиев (0), Гаврилов (0), Жигулин (0).
Локомотив-Кубань
Рэгланд (16 + 7 передач), Квали (13 + 9 подборов), Элегар (11), Брокхофф (6), Д.Кулагин (2)  старт; Коллинз (12), Антипов (7), Хвостов (5), Ивлев (4), Ильницкий (4), Бабурин (3), Лэйси (0).

БК Химки – Нижний Новгород 72:71 (4 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 14.00, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча

УНИКС – ЦСКА Москва
Дата проведения
10 декабря, 16.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Цмоки-Минск – Калев
Дата проведения
10 декабря, 17.30, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 8-0, УНИКС – 6-0, «Зенит» – 7-1, «Локомотив-Кубань» – 6-1, «Химки» – 4-3, «Автодор» – 4-4, «Цмоки-Минск» – 3-5, «Нижний Новгород» – 2-4, «Астана» – 2-5, «Енисей» – 2-5, «Парма» – 2-7, ВЭФ – 1-6, «Калев» – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ минские «Цмокі» дома встретятся с «Калевом».

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