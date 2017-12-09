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Единая лига ВТБ. «Цмоки» примут «Калев»
10.12.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ минские «Цмокі» дома встретятся с «Калевом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 8-0, УНИКС – 6-0, «Зенит» – 7-1, «Локомотив-Кубань» – 6-1, «Химки» – 4-3, «Автодор» – 4-4, «Цмоки-Минск» – 3-5, «Нижний Новгород» – 2-4, «Астана» – 2-5, «Енисей» – 2-5, «Парма» – 2-7, ВЭФ – 1-6, «Калев» – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ минские «Цмокі» дома встретятся с «Калевом».
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