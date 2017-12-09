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«СЮ» – «Локомотив». Елесин обновил рекорд КХЛ, открыв счет на 5-й секунде матча

10.12.2017 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ принимает «Локомотив» (0:1, первый период).

Счет на 5-й секунде открыл защитник Александр Елесин. Он обновил рекорд лиги, побив достижение Александра Радулова, который забил «Югре» через шесть секунд после начала игры.

Форвард Андрей Локтионов выиграл вбрасывание, а Елесин от борта из нейтральной зоны бросил по воротам Бена Скривенса.

Отметим, что этой первая шайба 21-летнего Елесина в КХЛ.

 
 
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«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ принимает «Локомотив» (0:1, первый период).

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