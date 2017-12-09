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«СЮ» – «Локомотив». Елесин обновил рекорд КХЛ, открыв счет на 5-й секунде матча
10.12.2017 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата
Счет на 5-й секунде открыл защитник Александр Елесин. Он обновил рекорд лиги, побив достижение
Форвард
Отметим, что этой первая шайба 21-летнего Елесина в
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«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ принимает «Локомотив» (0:1, первый период).
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