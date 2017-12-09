«СЮ» – «Локомотив». Елесин обновил рекорд КХЛ, открыв счет на 5-й секунде матча

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата принимает «Локомотив» (0:1, первый период).

Счет на 5-й секунде открыл защитник Александр Елесин. Он обновил рекорд лиги, побив достижение , который забил «Югре» через шесть секунд после начала игры.

Форвард выиграл вбрасывание, а Елесин от борта из нейтральной зоны бросил по воротам .

Отметим, что этой первая шайба 21-летнего Елесина в .