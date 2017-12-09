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Кубок IBU. Гонка преследования. Гигонна одержал победу, Чепелин – 17-й, Бочарников – 39-й
10.12.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде прошла мужская гонка преследования. Победу одержал француз Антонин Гигонна.
Кубок IBU
2-й этап
Ленцерхайд, Швейцария
Мужчины
Гонка преследования
1. Антонин Гигонна (Франция) – 33.59,8 (1+0+0+2)
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Сегодня на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде прошла мужская гонка преследования.
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