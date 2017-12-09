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Кубок IBU. Гонка преследования. Гигонна одержал победу, Чепелин – 17-й, Бочарников – 39-й

10.12.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде прошла мужская гонка преследования. Победу одержал француз Антонин Гигонна. 

Кубок IBU

2-й этап

Ленцерхайд, Швейцария

Мужчины

Гонка преследования

1. Антонин Гигонна (Франция) – 33.59,8 (1+0+0+2)
2. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 13,2 (0+1+2+0)
3. Алексей Слепов (Россия) – 21,3 (1+0+0+0)
4. Аслак Ненсетер (Норвегия) – 29,0 (0+0+1+0)
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 38,9 (1+0+2+0)
6. Алексей Волков (Россия) – 58,5 (0+0+0+1)...
8. Артем Тищенко (Украина) – 1.11,1 (1+0+1+0)
9. Петр Пащенко (Россия) – 1.17,2 (2+0+1+1)
11. Вегард Бьорн Йермунсхауг (Норвегия) – 1.33,6 (1+1+1+3)...
14. Давид Цобель (Германия) – 1.54,4 (0+0+1+2)...
17. Владимир Чепелин (Беларусь) – 1.59,7 (1+1+1+1)
21. Дмитрий Абашев (Беларусь) – 2.17,6 (0+1+1+3)
39. Сергей Бочарников (Беларусь) – 4.20,4 (0+1+2+0) 
54. Игорь Карпюк (Беларусь) – 6.33,8 (2+1+1+1)

 
 
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Сегодня на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде прошла мужская гонка преследования.

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