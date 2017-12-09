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Чемпионат Украины. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией»
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«Динамо» сыграло на выезде вничью с «Александрией» (0:0) в последнем туре УПЛ в году.
Арбитр матча Юрий Можаровский в начале второго тайма удалил со скамейки запасных помощника главного тренера Олега Лужного.
Позже заработал удаление и Артем Беседин. Форвард вышел на замену на 62-й минуте и за 16 минут на поле получил две желтые карточки.
В меньшинстве киевляне не так и не смогли забить, хотя владели преимуществом.
Игра проходила под дождем и на тяжелом поле.
Белорусский полузащитник Никита Корзун не попал в заявку «Динамо».
«Динамо» отстает от «Шахтера» на 3 очка, но горняки сегодня еще проведут свой матч против «Зари».
Таблица УПЛ
- Дата проведения
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10 декабря, 15.00, «Ника»
Александрия –
Панькив, Гитченко, Цуриков, Бондаренко, Пашаев, Запорожан, Довгий (Каленчук, 90), Банада, Чеботаев, Пономарь (Козак, 90), Кулиш (Ситало, 59).
Динамо Киев –
Бущан, Кендзера (Гармаш, 74), Кадар, Хачериди (Пантич, 46), Морозюк, Буяльский, Шепелев, Шапаренко (Беседин, 62), Цыганков, Пиварич, Мораес.
- Предупреждения:
-
Банада
(15), Пантич
(47), Гитченко
(67), Беседин
(67), Буяльский
(67), Шепелев
(82), Пашаев
(83).
- Удаление:
-
Беседин
(78).
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«Динамо» сыграло на выезде вничью с «Александрией» (0:0) в последнем туре УПЛ в году.
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