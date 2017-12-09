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Чемпионат Украины. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией»

10.12.2017 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Динамо» сыграло на выезде вничью с «Александрией» (0:0) в последнем туре УПЛ в году.

Арбитр матча Юрий Можаровский в начале второго тайма удалил со скамейки запасных помощника главного тренера Олега Лужного.

Позже заработал удаление и Артем Беседин. Форвард вышел на замену на 62-й минуте и за 16 минут на поле получил две желтые карточки.

В меньшинстве киевляне не так и не смогли забить, хотя владели преимуществом.

Игра проходила под дождем и на тяжелом поле.

Белорусский полузащитник Никита Корзун не попал в заявку «Динамо».

«Динамо» отстает от «Шахтера» на 3 очка, но горняки сегодня еще проведут свой матч против «Зари». 

Таблица УПЛ

Александрия – Динамо Киев 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
10 декабря, 15.00, «Ника»
превью матча текстовый онлайн статистика
АлександрияПанькив, Гитченко, Цуриков, Бондаренко, Пашаев, Запорожан, Довгий (Каленчук, 90), Банада, Чеботаев, Пономарь (Козак, 90), Кулиш (Ситало, 59).
Динамо КиевБущан, Кендзера (Гармаш, 74), Кадар, Хачериди (Пантич, 46), Морозюк, Буяльский, Шепелев, Шапаренко (Беседин, 62), Цыганков, Пиварич, Мораес.
Предупреждения:
Банада (15), Пантич (47), Гитченко (67), Беседин (67), Буяльский (67), Шепелев (82), Пашаев (83).
Удаление:
Беседин (78).
 
 
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«Динамо» сыграло на выезде вничью с «Александрией» (0:0) в последнем туре УПЛ в году.

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