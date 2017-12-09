Чемпионат Украины. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией»

«Динамо» сыграло на выезде вничью с «Александрией» (0:0) в последнем туре УПЛ в году.

Арбитр матча Юрий Можаровский в начале второго тайма удалил со скамейки запасных помощника главного тренера Олега Лужного.

Позже заработал удаление и Артем Беседин. Форвард вышел на замену на 62-й минуте и за 16 минут на поле получил две желтые карточки.

В меньшинстве киевляне не так и не смогли забить, хотя владели преимуществом.

Игра проходила под дождем и на тяжелом поле.

Белорусский полузащитник Никита Корзун не попал в заявку «Динамо».

«Динамо» отстает от «Шахтера» на 3 очка, но горняки сегодня еще проведут свой матч против «Зари».

Таблица УПЛ