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Лыжи. Кубок мира. Манифика выиграл коньковую гонку на 15 км, Долидович – 43-й

10.12.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе прошла мужская гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал француз Морис Манифика.

Лыжи

Кубок мира

Давос, Швейцария

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Морис Манифика (Франция) – 33.56,2
2. Сергей Устюгов (Россия) – 4,0
3. Александр Большунов (Россия) – 14,6
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 21,3
5. Дарио Колонья (Швейцария) – 26,5
6. Маркус Хельнер (Швеция) – 35,4
7. Денис Спицов (Россия) – 36,1
8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 36,9
9. Алексей Червоткин (Россия) – 54,2
10. Алекс Харви (Канада) – 1.01,2...
20. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.29,2...
22. Шюр Рете (Норвегия) – 1.31,1...
27. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.33,5...
31. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.38,0
32. Андрей Ларьков (Россия) – 1.39,4...
36. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.47,2...
43. Сергей Долидович (Беларусь) – 1.56,8
60. Алексей Виценко (Россия) – 2.29,3
58. Юрий Астапенко (Беларусь) – 2.26,7
61. Михаил Семенов (Беларусь) – 2.29,8

 
 
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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе прошла мужская гонка на 15 км свободным стилем.

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