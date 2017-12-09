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Лыжи. Кубок мира. Манифика выиграл коньковую гонку на 15 км, Долидович – 43-й
10.12.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе прошла мужская гонка на 15 км свободным стилем. Победу одержал француз Морис Манифика.
Лыжи
Кубок мира
Давос, Швейцария
Мужчины
15 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Морис Манифика (Франция) – 33.56,2
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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе прошла мужская гонка на 15 км свободным стилем.
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